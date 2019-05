Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (16.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Das bereinigte Zahlenwerk für das Q1/2019, das durch zahlreiche Einmaleffekte negativ verzerrt gewesen sei, sei hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben, habe sich aber insgesamt im Rahmen der Marktprognosen bewegt. Der Ergebnisausblick (Konzernebene) für 2019, der einen Rückgang des bereinigten EBIT impliziere, sei bestätigt worden (aber Guidance für Internationale Stromerzeugung erhöht). Die Ausschüttungspolitik bis 2020 habe erneut eine Bestätigung erfahren.Insbesondere kurz vor der Hauptversammlung (22.05.) stehe die Uniper-Aktie im Spannungsfeld der differenten Aktionärsstruktur (Fortum: 49,99%; Paul Singer: 17,84%; Knight Vinke: 5,02%), zumal die beiden aktivistischen Investoren unterschiedliche Vorschläge (Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen Fortum und Uniper vs. Abspaltung der russischen oder schwedischen Aktivitäten) zur Abstimmung eingereicht hätten. Der wichtigste Akteur - Fortum - habe sich bisher allerdings nicht geäußert. Darüber hinaus bleibe das Geschäftsumfeld komplex (Kohleausstieg in wichtigen Uniper-Ländern - Entschädigung sei nicht gesichert vs. steigende Strompreise).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: