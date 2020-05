Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe gut bei Uniper. Man erwarte Schwankungen im Geschäft - es sei nämlich weniger Energie verbraucht worden. Uniper habe aber gesagt, dass man durch die Corona-Krise selbst kaum Beeinträchtigungen auf das Geschäft erwarte. Im 1. Quartal sei es sehr gut gelaufen, weil die Strom- und Gaspreise gestiegen seien. Die Kraftwerksparte sei ohnehin system-relevant. Was der Aktienprofi für am wichtigsten halte, sei die Tatsache, dass 95% des Stroms, der für 2020 verkauft werden solle, laut dem Konzern bereits verkauft seien. Die Auswirkungen der Corona-Krise, die bei Uniper zu erwarten sind, sind nicht der Rede wert, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.05.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Uniper-Aktie: