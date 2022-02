Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

37,96 EUR -0,91% (21.02.2022, 15:22)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

37,94 EUR -1,22% (21.02.2022, 15:12)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (21.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Vor den Zahlen am kommenden Mittwoch habe der Versorger Uniper zu Wochenbeginn bereits die Prognose für das laufende Jahr 2022 veröffentlicht. Zudem habe der Konzern bekannt gegeben, dass die Dividende beinahe komplett gestrichen werde. An der Börse sei das nicht gut angekommen, die Aktie notiere so tief wie seit November 2021 nicht mehr.Für 2022 rechne Uniper wegen des herausfordernden Marktumfelds mit einem bereinigten EBIT von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro. Die Spanne für 2021 liege vor den Zahlen am Mittwoch bei 1,05 bis 1,3 Milliarden Euro - das Ergebnis dürfte somit also in etwa stagnieren. Unter dem Strich rechne Uniper mit 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro.Mit der Prognose liege Uniper zwar über den Erwartungen der Experten. Allerdings hätten die Aussagen zur Dividende die Stimmung massiv eingetrübt. Wegen der hohen Volatilität an den Energiemärkten solle nur die Mindestdividende von sieben Cent je Aktie gezahlt werden. Im Vorjahr habe es noch 1,37 Euro je Aktie gegeben.Wer investiert ist, kann dennoch weiter dabeibleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Grundsätzlich sei das Marktumfeld angesichts hoher Strompreise weiterhin günstig für Uniper. (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link