Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,60 EUR +1,65% (07.05.2020, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,66 EUR +0,24% (07.05.2020, 14:22)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld gehöre die Uniper-Aktie am Donnerstag zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Die Aussagen des Managements bei der Präsentation der Zahlen zum ersten Quartal kämen am Markt gut an. Vor allem die "begrenzten" Auswirkungen der Corona-Krise seien eine gute Nachricht.Uniper habe die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten deutlich reduziert, so Finanzvorstand Sascha Bibert. Ein bedeutender Teil des Kraftwerksparks sei zudem systemrelevant oder erhalte Kapazitätszahlungen. Mehr als 95% der Stromproduktion für das laufende Jahr seien außerdem bereits verkauft.Wichtig auch: In den kommenden Monaten wolle der Konzern die strategische Ausrichtung mit dem finnischen Großaktionär Fortum definieren. An den Plänen für das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 halte Uniper derweil trotz Pandemie fest. Das Kraftwerk solle im Frühsommer in Betrieb genommen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link