Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

20,52 EUR +1,58% (17.08.2017, 15:12)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (17.08.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktie: Neues Dividendenversprechen - AktienanalyseDer Energiekonzern Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) hat seine Ziele für das laufende Jahr erhöht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Statt 0,9 bis 1,2 Mrd. Euro strebe die abgespaltene E.ON-Tochter nun ein operatives Ergebnis (EBIT) von 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro an. Besonders angetan hätten sich Anleger allerdings von dem neuen Dividendenversprechen gezeigt. Statt um 15 Prozent wolle Uniper nämlich seine Ausschüttung nun um 25 Prozent erhöhen. Nach 55 Cent im Vorjahr winkt Anteilseignern also eine Dividende von etwa 69 Cent je Aktie - entsprechend einer Rendite von 3,4 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2017)Börsenplätze Uniper-Aktie:20,485 EUR +1,92% (17.08.2017, 14:56)