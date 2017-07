Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (04.07.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Telefonkonferenz zum Gas Midstream-Geschäft an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der ehemaligen E.ON-Kraftwerks- und Energiehandelssparte Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) fest.Der zur Sparte Globaler Handel (Global Commodities) zählende Bereich Gas-Ferntransport und -Aufbereitung (Gas Midstream) sollte in Europa von der Verdrängung der Kohlekraftwerke durch Gas profitieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Uniper-Aktie dürfte in den kommenden Monaten aber vor allem von den Plänen des Großaktionärs E.ON beeinflusst werden. Der Düsseldorfer Energiekonzern wolle sich nämlich in 2018 relativ zügig von der sich aktuell auf rund 47% belaufenden Beteiligung an Uniper trennen.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Uniper-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18 Euro bekräftigt. (Analyse vom 04.07.2017)