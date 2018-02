Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,11 EUR +3,03% (14.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,13 EUR +2,90% (14.02.2018, 20:18)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (14.02.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Versorger-Aktie seien in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten. Der Aktienkurs der ehemaligen E.ON-Tochter habe sich aber mittlerweile stabilisiert. Die Uniper-Aktie sei wieder in die alte Seitwärtsbewegung gelaufen und befinde sich nun an ihrer oberen Grenze. Sollte dem Papier der Sprung über die 24,50-Euro-Marke gelingen, werde der Weg bis zum Allzeithoch im Bereich 26,60 Euro frei. Fundamental wäre dieser Kursanstieg auch gerechtfertigt, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2018)Börsenplätze Uniper-Aktie: