Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (08.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Das operative/bereinigte Zahlenwerk für Q3 habe sich im Rahmen der Erwartungen bewegt (u.a. bereinigtes EBIT: -81% auf 22 (Vj.: 117) Mio. Euro). Die Verschuldungskennzahlen hätten sich im Quartalsverlauf wegen des Aufbaus von Vorräten verschlechtert und per 30.09.2017 die Unternehmenszielsetzung nicht erfüllt. Der Analyst halte es jedoch für eine temporäre Thematik. Der (operative/bereinigte) Ergebnisausblick für 2017 (u.a. bereinigtes EBIT: 1,0-1,2 Mrd. Euro) sei bestätigt worden. Die Dividende je Aktie (DPS) solle für das aktuelle Geschäftsjahr um rund 25% y/y steigen.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. EPS 2017e: 2,20 (alt: 2,00) Euro; DPS 2017e: 0,69 Euro; EPS 2018e: 1,49 (alt: 1,45) Euro; DPS 2018e: 0,72 Euro). Das von Fortum veröffentlichte freiwillige Übernahmeangebot (22,00 Euro je Uniper-Aktie in bar) stelle eine Art Untergrenze für den Titel dar, denn bei dem Angebotspreis dürfte der finnische Versorger noch Potenzial bei Uniper sehen. Die Dividendenrendite sei ansprechend. Ferner seien steigende (abgesicherte) Großhandelsstrompreise, wenn auch erst ab 2020e, in Sicht.Börsenplätze Uniper-Aktie: