Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 40,00 Buy Deutsche Bank James Brand 02.11.2021 36,00 Underweight Barclays Peter Crampton 22.10.2021 38,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 22.10.2021 33,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 21.10.2021 34,60 Neutral Credit Suisse Wanda Serwinowska 20.10.2021 34,00 Neutral UBS Sam Arie 08.09.2021 39,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 23.08.2021



39,08 EUR +0,05% (04.11.2021, 08:29)



38,91 EUR -0,18% (03.11.2021)



DE000UNSE018



UNSE01



UN01



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (04.11.2021/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 40,00 oder 33,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE wird am 05.11.2021 ihre endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Oktober zu entnehmen ist, profitiere der Energiekonzern von den gestiegenen Gas-Preisen. Aufgrund der positiven Entwicklung nach neun Monaten und unter Berücksichtigung des weiteren Verlaufs werde der Ausblick angehoben. Demnach erwarte Uniper im Gesamtjahr nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,05 bis 1,3 Mrd. Euro. Zuvor seien nur 0,8 bis 1,05 Milliarden angepeilt worden. Der bereinigte Konzernüberschuss dürfte auf 0,85 bis 1,05 Mrd. Euro steigen. Bisher sei das Management von 650 bis 850 Mio. ausgegangen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat James Brand, Analyst der Deutschen Bank, in einer Studie vom 02.11.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel wurde von 39,00 auf 40,00 Euro angehoben. Brand habe Ausblicke zu den noch offenen Zwischenberichten in der Versorgerbranche und Kapitalmarkttagen veröffentlicht.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von RBC Capital Markets. Analyst John Musk hat das Wertpapier in einer Analyse vom 21.10.2021 unverändert mit dem Votum "underperform" bewertet. Das Kursziel wurde bei 33,00 Euro belassen. Der Analyst habe die vorläufigen Resultate positiv gewertet. So deute sich nun gegenüber der letzten Unternehmensprognose ein moderat positives operatives Ergebnis (EBIT) für das dritte Quartal an. Zudem implizierten die Eckdaten einen starken Start in das letzte Jahresviertel, so Musk.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: