NYSE-Aktienkurs Union Pacific-Aktie

103,77 USD +0,69% (09.08.2017, 22:02)



ISIN Union Pacific-Aktie:

US9078181081



WKN Union Pacific-Aktie:
858144

858144



Ticker-Symbol Union Pacific-Aktie:
UNP

UNP



NYSE-Ticker-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



Kurzprofil Union Pacific Corp.:



Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, Ticker-Symbol: UNP) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportaion Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (10.08.2017/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, Ticker-Symbol: UNP) unter die Lupe.Während der Dow Jones Industrial Average zuletzt immer wieder neue Rekordstände habe verbuchen können, habe sich der Dow Jones Transportation korrekturanfällig gezeigt. Eine der Kernforderungen der Dow-Theorie, wonach sich die Indices gegenseitig bestätigen müssten, sei deshalb nicht mehr erfüllt. Dieses Öffnen der Schere würden die Analysten zum Anlass nehmen, um die Union Pacific-Aktie auf den Prüfstand zu stellen. Um es vorweg zu nehmen: Auch hier hätten sich die charttechnischen Perspektiven zuletzt eingetrübt. So habe der Transporttitel das historische Hoch von Anfang 2015 bei knapp 125 USD im bisherigen Jahresverlauf nicht mehr erreichen können.Darüber hinaus sorge der Bruch des Aufwärtstrends seit Anfang 2016 (akt. bei 109,78 USD) ‎für einen weiteren Wermutstropfen. Auch die objektive Auswertung anhand der Relativen Stärke (Levy) sowie des Momentums der letzten vier Wochen im Rahmen des "HSBC Trendkompass" signalisiere derzeit einen intakten Baissetrend. Damit steige gleichzeitig die Gefahr, dass sich das Papier übergeordnet in einem Distributionsprozess befinde.Börsenplätze Union Pacific-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Union Pacific-Aktie88,032 EUR +1,23% (10.08.2017, 10:28)