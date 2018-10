Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

46,535 EUR -0,71% (09.10.2018, 10:14)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

46,52 EUR -0,44% (09.10.2018, 10:17)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (09.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Das Management habe überraschend entschieden, den Plan zur Abschaffung der bestehenden Dual-listed-Company-Struktur (Unilever habe zwei Muttergesellschaften (N.V./plc) nicht weiterzuverfolgen. Die Unternehmensführung spreche in ihrer Begründung zwar von einer breiten Unterstützung für den Plan, aber gleichzeitig von Widerstand durch britische Investoren. Aus Sicht des Analysten sei nur schwer nachvollziehbar, warum sich Unilever im Vorfeld nicht die Unterstützung dieser Gruppe gesichert habe.Ursächlich für die Ablehnung des Plans seien Befürchtungen, dass die Unilever plc-Titel bei einer Umsetzung der Management-Pläne aus dem FTSE 100 fallen könnten und die Fondsgesellschaften bei einer Abbildung des Index ihre Anteile zu einem möglicherweise ungünstigen Zeitpunkt verkaufen müssten sowie steuerliche Gründe. Fraglich sei, warum das Unternehmen nicht auf ein Konstrukt nach dem Vorbild von Royal Dutch Shell (1 Unternehmenssitz, zwei Aktiengattungen) zurückgreife.Der Analyst werte das Scheitern des Plans des Managements zwar negativ, erwarte jedoch keine nachhaltigen Belastungen für die Kursentwicklung der Unilever N.V.-Titel. Das Scheitern der Management-Pläne sollte aber den Druck auf Konzernchef Paul Polman (Verlust an Reputation und Durchsetzungsfähigkeit) erhöhen und die Suche nach einem geeigneten Nachfolger forcieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: