Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

49,70 EUR +1,65% (20.07.2018, 10:50)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

49,70 EUR +1,70% (20.07.2018, 10:50)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (20.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Die Umsatzzahlen für das Q2/2018 hätten nicht überzeugen können und seien mit einem Rückgang von 4,7% auf 13,73 (Vj.: 14,41) Mrd. Euro hinter der Analystenprognose (14,03 Mrd. Euro) und dem Marktkonsens (13,88 Mrd. Euro) zurückgeblieben. Negativ werte Lusebrink, dass sich das organische Umsatzwachstum in Q2 abgeschwächt habe (+1,9%; Analystenerwartung: +2,2%). Ergebnisseitig hätten die Zahlen zum H1/2018 im Rahmen der Analystenprognose gelegen (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: 4,91 (Vj.: 4,93; Analystenprognose: 4,89) Mrd. Euro.Als erfreulich erachte Lusebrink die Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität (bereinigte operative Marge: 18,6% (Vj.: 17,8%)). Den Ausblick für 2018 habe Unilever bestätigt (organisches Umsatzwachstum zwischen 3% und 5% y/y, Verbesserung der bereinigten operativen Marge) und habe sich dabei für das H2 optimistisch gezeigt.Impulsen durch das laufende Aktienrückkaufprogramm sowie das Wertsteigerungsprogramm stünden nach Meinung des Analysten das schwierige Wettbewerbsumfeld in Europa sowie Lateinamerika entgegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: