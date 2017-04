ISIN Unilever-Aktie:

Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (21.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Die Q1-Umsatzzahlen hätten im Rahmen der Erwartungen (13,32 (Vj.: 12,55) Mrd. Euro) gelegen. Das ausschließlich preisgetriebene organische Wachstum sei mit 2,9% y/y deutlich besser als erwartet ausgefallen. Trotzdem sei es im Vergleich zu den Vorjahresquartalen eher schwach gewesen. Es habe sich eine starke Dynamik in Asien gezeigt, wohingegen die Entwicklung in Europa enttäuscht habe. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Im Fokus stünden aktuell die Mitte April angekündigten Maßnahmen zur Wertsteigerung des Konzerns als Reaktion auf die Übernahmeofferte von Kraft Heinz. Das Maßnahmenpaket werte die Analystin im Hinblick auf die Schließung der Margenlücke zu Wettbewerbern nach wie vor positiv. Als belastend sehe sie aber das aktuell herausfordernde Marktumfeld in den Industriestaaten.Das Votum für die Unilever-Aktie lautet weiterhin "halten", so Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research. Das Kursziel werde weiterhin bei 51,00 Euro gesehen. (Analyse vom 21.04.2017)Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:47,52 EUR -0,67% (21.04.2017, 10:18)Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:47,61 EUR -0,35% (21.04.2017, 09:26)