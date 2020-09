Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (22.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) von 43 Euro auf 30 Euro.URW habe in einer Pressemitteilung vom 16.09.2020 gemeldet, eine Kapitalerhöhung für Q4/2020 zu planen. Insgesamt solle ein Bruttoemissionserlös von 3,50 Mrd. Euro erreicht werden. Auf Basis des Schlusskurses vom 21.09.2020 (30,50 Euro) entspreche dies einer zusätzlichen Aktienanzahl von rund 114,8 Mio. Aktien. Die Aktienanzahl erhöhe sich damit um rund 82,9% auf 253,2 (alt: 138,4) Mio. Aktien. Die Kapitalerhöhung benötige die Zustimmung der Aktionäre und solle in Q4 2020 durchgeführt und zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Erlös solle zur Stärkung der Bilanz und zur Reduktion der Schulden aufgrund der COVID-19 Pandemie verwendet werden. Zusätzlich dazu sollten zu den im Juli angekündigten 4,0 Mrd. Euro weitere 2,0 Mrd. Euro an Assets abgestoßen werden.Des Weiteren plane URW eine Dividendenkürzung für 2020 und 2021, um insgesamt 1,0 Mrd. Euro einzusparen. Aus Sicht des Analysten zeige dies, dass URW deutlich von der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf den Sektor getroffen worden sei und dass das Unternehmen nun schnell nach Lösungen für eine Abschwächung der Auswirkungen suche, da zu den bereits seit Jahren schwindenden Erträgen im Shopping-Center Markt (bedingt durch den Online-Handel) nun auch die Pandemie deutlich Auswirkungen auf die Betriebstätigkeit sowie das Kundenaufkommen habe.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link