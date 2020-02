Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (24.02.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1).Das operative Nettoergebnis sei in H2/2019 (untestiert) auf 843 (Vj.: 907) Mio. Euro gesunken und habe über der Analystenprognose von 767 Mio. Euro gelegen. Das entsprechende operative EPS sei auf 6,09 (Vj.: 6,54) Euro zurückgegangen. Im Geschäftsjahr 2019 seien die Nettovermietungserträge um 15,3% auf 2,49 (Vj.: 2,16) Mrd. Euro gestiegen. Trotz des besser als erwarteten Zahlenwerks für H2/2019 sowie des Übertreffens der EPS-Guidance habe URW mit einem rückläufigen Ergebnistrend zu kämpfen. Kurzfristig liege dies an einer erhöhten Aufwendungsquote und an Immobilienneubewertungen, jedoch sehe Lennertz langfristig den Digitalisierungstrend als Hauptfaktor für das rückläufige Einzelhandelsgeschäft und das damit verbundene rückläufige Einkaufszentrengeschäft. Dies werde besonders an der Guidance für 2020 (erneut niedrigeres EPS erwartet) ersichtlich. Auch die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des AREPS sei auf 3% bis 5% (vorher: 5% bis 7%) gesenkt worden. Attraktiv für Anleger sei die überdurchschnittliche Dividendenrendite (2020e: 8,8%; 2021e: 8,9%).Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, senkt sein Kursziel von 155,00 Euro auf 137,00 Euro und bestätigt sein "halten"-Rating für die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie. (Analyse vom 24.02.2020)Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie: