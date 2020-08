Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (05.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1).Das Zahlenwerk des ersten Halbjahres 2020 habe ergebnisseitig deutlich unterhalb der Analysten-Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei zum einen eine Goodwill-Abschreibung gewesen, zum anderen Wertminderungen auf Immobilien. Besonders stark rückläufig gewesen sei das Segment Kongress/Messe (bedingt durch den Ausfall sämtlicher Großveranstaltungen und Messen), welches im Vergleich zum Vorjahr rund 73% der Nettomieterträge eingebüßt habe. Im Rahmen der Halbjahreszahlen habe URW die Guidance für 2020 kassiert und bekannt gegeben, dass ein großer Teil der geplanten Investitionen für dieses Geschäftsjahr auf Eis gelegt worden seien.Aus Sicht des Analysten zeige die operative Entwicklung die Auswirkungen von COVID-19 sehr deutlich. Darüber hinaus befürchte er, dass eine zweite Infektionswelle in den Hauptmärkte ggf. zu einer erneuten Einschränkung der Betriebserlaubnis der Einkaufszentren führen könnte, was erneut signifikante Auswirkungen auf die operative Entwicklung des Unternehmens haben werde. Der Analyst erwarte über 2020 hinaus deutliche Beeinträchtigungen aufgrund von COVID-19. Er senke daher seine Prognosen (u.a. operatives EPS 2020: -13,45 (alt: +11,61) Euro; DPS: unverändert 4,00 Euro; operatives EPS 2021: +5,29 (alt: +11,57) Euro; DPS: unverändert 5,00 Euro) teilweise deutlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie: