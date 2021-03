Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

72,06 EUR +5,23% (10.03.2021, 14:19)



ISIN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

FR0013326246



WKN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

A2JH5S



Ticker-Symbol Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

1BR1



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (10.03.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) weiterhin zu verkaufen.Das Q4-Zahlenwerk (untestiert) habe den Analystenprognosen ergebnisseitig nicht gerecht werden können. Ursächlich dafür seien wie bereits im Vorquartal der deutliche Anstieg der Wertminderungen auf das Portfolio sowie die Goodwill-Abschreibungen gewesen, welche ebenfalls deutlich über der Analystenerwartung gelegen hätten.Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe URW prognostiziert, dass das Unternehmen frühestens in Q4/2021 mit einer allgemeinen Verbesserung der operativen Entwicklung rechne und habe in diesem Zuge bekannt gegeben, dass eventuelle Dividendenausschüttungen bis 2023 ausgesetzt würden. Aus Sicht des Analysten zeige die operative Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres die Auswirkungen von COVID-19 sehr deutlich (deutlicher Rückgang der Nettovermietungserträge; deutlicher Anstieg der Goodwill-Abschreibungen und Wertminderungen). Darüber hinaus befürchte der Analyst, dass eine Wiedereröffnung der Einkaufszentren (Hauptertragssegment für URW) frühestens gegen Ende von Q2/2021 flächendeckend möglich sein werde.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 35 Euro auf 40 Euro erhöht. (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link