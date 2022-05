Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (31.05.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG habe das Geschäftsjahr 2021 mit einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung abgeschlossen. Dabei sei ein Umsatzrückgang in Höhe von 14,0% von 404,81 Mio. EUR (GJ 2020) auf 348,03 Mio. EUR (GJ 2021) verzeichnet worden. Die rückläufige Umsatzentwicklung sei in erster Linie auf die internationalen Lieferkettenstörrungen und den pandemiebedingten Beschränkungen zurückzuführen. Konkret seien die Handelsaktivitäten des B2B-Brokers im Bereich Warenzugang und Warentransport stark eingeschränkt gewesen und die Geschäftsaktivitäten der Distributoren und Händler seien enorm von internationalen Lieferkettenstörungen beeinträchtigt gewesen. Damit hätten sich die Einkaufsvolumina und demzufolge die Kapitalumschläge deutlich reduziert und das Umsatzniveau belastet.Neben dem Umsatzrückgang habe die UniDevice AG auch auf Ergebnisebene einen Rückgang verzeichnen müssen, wodurch die dynamische Ergebnis- und Margenentwicklung der vergangenen Geschäftsjahre (2016 bis 2020) ausgebremst worden sei. Das operative Ergebnis (EBIT) sei gegenüber dem Vorjahr um -39,9% auf 3,08 Mio. EUR (VJ: 5,13 Mio. EUR) zurückgegangen. Das Nachsteuerergebnis habe sich auf 1,72 Mio. EUR (VJ: 3,51 Mio. EUR) gemindert.Analog zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 weise die UniDevice AG auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs eine rückläufige Geschäftsentwicklung auf. Dabei sei der Quartalsumsatz von 92,09 Mio. EUR (Q1 2021) auf 74,44 Mio. EUR (Q1 2021: 92,09 Mio. EUR) um 19,2% zurückgegangen. Verantwortlich für den Umsatzrückgang seien in erster Linie die weiterhin bestehenden internationalen Lieferkettenstörungen und die damit zusammenhängenden niedrigeren Einkaufsvolumina, wodurch die Gesellschaft nicht in der Lage gewesen sei, den Produktabsatz anzuheben. Der Umsatzrückgang sei von einer EBIT-Minderung auf -0,44 Mio. EUR (Q1 2021: 1,30 Mio. EUR) begleitet gewesen.Im April des laufenden Geschäftsjahres 2022 habe der Vorstand der Gesellschaft im Rahmen des Q1-Berichtes 2022 einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022 publiziert. Demnach erwarte das Unternehmen für 2022 einen Gewinn auf Vorjahresniveau. Eine detailliertere Guidance sei für das Management aufgrund der bestehenden Unsicherheitsfaktoren, wie beispielsweise die weiterhin anhaltenden internationalen Lieferkettenstörrungen, nicht möglich. Die Analysten würden auf Gesamtjahresebene 2022 Umsatzerlöse unterhalb des Vorjahresniveaus erwarten, was bereits mit der rückläufigen Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2022 belegt worden sei. In diesem Zusammenhang würden die Analysten gleichzeitig von einer stabilen Entwicklung des Rohertrages ausgehen und würden bei den primären Kostenfaktoren wie Personal und Material eine rückläufige Entwicklung erwarten, sodass der vom Vorstand erwartete Nachsteuergewinn von circa 2,0 Mio. EUR erreicht werden könne. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre 2023 und 2024 würden die Analysten ein Umsatzwachstum von jeweils 10% unterstellen und würden parallel dazu mit leichten Margenverbesserungen rechnen.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 0,99 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link