XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,809 EUR +2,24% (16.05.2019, 16:28)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (16.05.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit treibt Pläne für Commerzbank-Übernahme voran - AktiennewsDie italienische Großbank bringt sich für eine Übernahme der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in Position, so die Experten von "FONDS professionell".Laut Medienberichten solle sie für das Vorhaben mehrere Berater engagiert haben.Diese Chance wolle sich die UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) offenbar nicht entgehen lassen: Die italienische Großbank werde mit ihren Plänen für eine mögliche Übernahme der Commerzbank immer konkreter, berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Bereits vor einiger Zeit habe die UniCredit die Investmentbank Lazard mandatiert, um die Sinnhaftigkeit einer Übernahme-Offerte zu prüfen. Nun solle das Unternehmen laut FAZ obendrein die US-amerikanische Investmentbank JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) als Berater engagiert haben.Die Bundesrepublik Deutschland sei mit knapp 16 Prozent an der Commerzbank beteiligt. Die Berater könnten für die UniCredit ein wichtiger Türöffner zur Berliner Politik sein: Die Investmentbanker von JP Morgan hätten nach Informationen der FAZ bis Ende April in regem Austausch mit der Bundesregierung gestanden. Bei Lazard wiederum sei seit 2016 der frühere Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen unter Vertrag. UniCredit, Lazard und JP Morgan hätten eine Stellungnahme abgelehnt.Im April hätten Commerzbank und Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ihre Fusionsgespräche offiziell für beendet erklärt. Ein Zusammenschluss der UniCredit mit der Commerzbank würde zu dem Ziel der italienischen Großbank passen, ihre Abhängigkeit vom Heimatmarkt zu reduzieren, schreibe die Nachrichtenagentur "Reuters". Die UniCredit könnte in diesem Falle die Commerzbank mit ihrer Münchener Tochtergesellschaft Hypo-Vereinsbank (HVB) verschmelzen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,803 EUR +1,93% (16.05.2019, 16:41)