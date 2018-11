Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,202 EUR -1,74% (09.11.2018, 12:39)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,246 EUR -0,09% (09.11.2018, 11:48)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (09.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Vor allem bedingt durch eine Wertberichtigung auf den Anteil an der türkischen Yapi Kredi Group (846 Mio. Euro) habe das Nettoergebnis mit 29 (Vj.: 2.820; Analystenerwartung: 935) Mio. Euro in Q3/2018 die Erwartungen verfehlt. Die bereinigten Q3-Zahlen seien nach Meinung des Analysten jedoch solide ausgefallen (bereinigtes Nettoergebnis: +5% y/y). Die Trends auf der Ertragsseite und der Kostenseite seien intakt. Das Ergebnis- (Nettoergebnis: 4,7 Mrd. Euro) und Rentabilitätsziel (Rendite auf das tangible Eigenkapital: >9%; Analystenerwartung: 8,5%) für 2019 habe UniCredit bestätigt. Trotz der Bestätigung erachte Rießelmann die Zielsetzungen als optimistisch.Schwerer wiege nach Erachten des Analysten die aus der Wertberichtigung folgende Herabsetzung der Zielspanne für die harte Kernkapitalquote in 2018 und 2019, die die geplante Dividendenausschüttungsquote von 30% in 2019 sowie deutliche Anhebungen in den folgenden Jahren momentan unrealistisch erscheinen lasse. Das vorgestellte Maßnahmenpaket (u.a. Wertberichtigung; weitere Kosteneinsparungen) zeige nach Ansicht des Analysten aber die Handlungsfähigkeit der Bank, bei der die Trends auf bereinigter Basis unverändert intakt seien.Bei reduzierten Prognosen (u.a. EPS 2018e: 1,26 (alt: 1,70) Euro; EPS 2019e: 1,95 (alt: 2,03) Euro) bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die UniCredit-Aktie. Das Kursziel werde von 16 Euro auf 15 Euro gesenkt. (Analyse vom 09.11.2018)