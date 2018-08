Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

13,332 EUR -0,45% (14.08.2018, 11:03)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (14.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Eoin Mullany von der Privatbank Berenberg:Eoin Mullany, Aktienanalyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF), reduziert aber das Kursziel.Die Kurszielsenkung resultiere aus den geschäftlichen Verbindungen von UniCredit in die Türkei. Das Schicksal von UniCredit dürfte kurzfristig durch die Währungskrise in der Türkei und die politische Situation in Italien bestimmt werden. Die Tatsache aber, dass sich das Management von UniCredit auf Kosten und weniger Risiken stark fokussiere, sollte auf langfristige Sicht die Erträge der italienischen Bank verbessern und somit auch den Kurs der UniCredit-Aktie beflügeln.Eoin Mullany, Aktienanalyst der Privatbank Berenberg, passt das Kursziel für die UniCredit-Aktie von 19 auf 18 Euro nach unten an, bestätigt jedoch das Rating "buy". (Analyse vom 14.08.2018)Börsenplätze UniCredit-Aktie:Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:13,412 EUR -0,04% (14.08.2018, 11:42)