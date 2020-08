Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

8,116 EUR -2,37% (20.08.2020, 12:10)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

8,129 EUR -2,39% (20.08.2020, 12:17)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (20.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) von 7,50 Euro auf 8,90 Euro.Das Q2-Zahlenwerk habe die Markterwartungen ergebnisseitig übertreffen können, sei jedoch schlechter als von Lennertz erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür seien u.a. der deutliche Ertragsrückgang sowie die deutliche Steigerung der Kreditrisikovorsorge gewesen. Die Bilanzkennzahlen hätten nach Meinung des Analysten auf einem soliden Niveau gelegen. Bereits am 29.07.2020 habe UniCredit angekündigt, dass die Bank der Empfehlung der EZB folge und in 2020 weder eine Dividendenzahlung noch ein Aktienrückkaufprogramm durchführe. Damit sei eine eventuell nachgelagerte Dividendenzahlung storniert. Eine Dividendenausschüttung sowie Aktienrückkäufe plane das Geldhaus erst wieder ab 2021.Aus Sicht des Analysten sei es negativ zu werten, dass es UniCredit, im Vergleich zu anderen Banken, nicht schaffe, die aktuelle Marktvolatilität zu nutzen, um die Investmenterträge zu steigern und Rückgänge in anderen Ertragsbereichen zu kompensieren. Eine Verbesserung der Aufwands-Ertragsquote halte Lennertz derzeit nur durch eine Steigerung der Ertragslage für möglich, da er auf Kostenseite kein größeres Einsparpotenzial identifizieren könne.Lennertz reduziere zum Großteil seine Prognosen (EPS 2020e: -0,53 (alt: 0,37) Euro; DPS 2020e: unverändert 0,10 Euro; EPS 2021e: 0,93 (alt: 1,45) Euro; DPS 2021e: 0,30 (alt: 0,40) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: