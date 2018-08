Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

14,696 EUR -0,57% (08.08.2018, 13:57)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (08.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) und erhöht das Kursziel von 18 Euro auf 19 Euro.Sowohl das EBT mit 1,33 (Vj.: 1,34; Analystenerwartung: 1,24) Mrd. Euro als auch das Nettoergebnis mit 1,02 (Vj.: 0,95; Analystenerwartung: 0,95) Mrd. Euro hätten die Erwartungen in Q2/2018 übertreffen können. Wie schon in Q1 hätten sich ein sehr gutes Kostenmanagement und ein Rückgang der Risikovorsorge dafür verantwortlich gezeigt. Die Ende 2016 gestartete Restrukturierung zeige unverändert Wirkung und das Geldhaus erfülle die Zielvorgaben. Beispielsweise sei die bereinigte Rendite auf das tangible Eigenkapital nach den ersten sechs Monaten 2018 auf 8,7% geklettert (Vj.: 8,3%). Die Zielsetzungen für 2019 (u.a. Nettoergebnis: 4,7 (bereinigt 2017: 3,71) Mrd. Euro; Rendite auf das tangible Eigenkapital: >9%) seien bestätigt worden und seien nach Erachten des Analysten absolut realistisch.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die UniCredit-Aktie. (Analyse vom 08.08.2018)Börsenplätze UniCredit-Aktie:Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:14,72 EUR +0,12% (08.08.2018, 15:16)