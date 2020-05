Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

6,71 EUR +1,07% (06.05.2020, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

6,682 EUR +2,17% (06.05.2020, 11:35)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (06.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten aus Italien: Das Finanzinstitut UniCredit habe Quartalszahlen gemeldet. Diese seien schlecht ausgefallen, denn die negativen Auswirkungen infolge des Corona-Crashs würden die Großbank hart treffen. Eine Analystenstimme gebe der Aktie derweil noch Rückenwind.Hohe Corona-Sonderbelastungen hätten die italienische UniCredit im ersten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gedrückt als erwartet. In den ersten drei Monaten sei ein Verlust von 2,70 Milliarden Euro angefallen, habe die HypoVereinsbank-Mutter am Mittwoch in Mailand mitgeteilt.Analysten hätten lediglich mit einem Minus von rund zwei Milliarden Euro gerechnet. Die Bank habe alleine für den möglichen Ausfall von Krediten mehr als eine Milliarde Euro zurückstellen müssen. Der Börsenwert der Bank habe bereits in den vergangenen Wochen heftig unter der Corona-Krise gelitten. Der Kurs der UniCredit-Aktie sei in den vergangenen Wochen um 50 Prozent gesunken - damit zähle das Papier zu den größten Verlierern des Corona-Crashs.Dennoch belasse die US-Investmentbank Goldman Sachs den Titel nach detaillierteren Zahlen mit einem Kursziel von 11,20 Euro auf der "Conviction Buy List". Das aktuelle Geschäft laufe besser als gedacht, habe Analyst Jean-Francois Neuez geschrieben. Die Kosten seien unter Kontrolle, die Kernkapitalquote aber etwas geringer als gedacht.Die UniCredit-Aktie ist derzeit kein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link