Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

16,719 EUR -1,16% (13.11.2017, 10:03)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (13.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Die endgültigen Q3-Zahlen hätten den bereits am 24.Oktober veröffentlichten Eckdaten entsprochen und somit kein Überraschungspotenzial geboten. Die zum 30.09.2017 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III habe sich wegen des Pioneer-Verkaufs signifikant auf 13,8% (30.06.2017: 12,8%) verbessert und damit auf einem sehr guten Niveau gelegen. Das Unternehmen habe in Q3 wieder von einer signifikant geringeren Risikovorsorge und geringeren operativen Aufwendungen profitiert. Diese sollten laut Unternehmensangaben 2017 leicht unter der bisherigen Zielmarke von 11,7 Mrd. Euro liegen. Jedoch habe sich die in der ersten Jahreshälfte gezeigte Stabilisierung beim Zinsüberschuss nicht fortgesetzt. Zugleich habe sich die Wachstumsdynamik beim Provisionsüberschuss abgeschwächt. U.a. wegen des Pioneer-Verkaufs sei hier in den nächsten Quartalen auch nicht mit einer starken Wachstumsdynamik zu rechnen. Entscheidend werde deswegen in den nächsten Quartalen sein, ob sich die Ertragsperspektiven für UniCredit zumindest teilweise wieder "aufhellen" würden (vor allem nötig: Kreditwachstum).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die UniCredit-Aktie nach wie vor mit dem Rating "halten" bei einem unveränderten Kursziel von 19,00 Euro. (Analyse vom 13.11.2017)Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:16,745 EUR -0,80% (13.11.2017, 10:11)