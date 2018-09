Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienbörsen präsentierten sich zuletzt uneinheitlich und schwankungsanfällig, so die Analysten der Nord LB.



Zum Beginn der letzten Woche habe noch die Erleichterung über den neuen Handels-Deal zwischen den USA und Mexiko überwogen, und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit knapp 12.600 Punkten ein Drei-Wochen-Hoch erreicht. Im weiteren Wochenverlauf hätten jedoch wieder die Sorgen vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie zwischen den USA und Europa auf die Stimmung gedrückt. US-Präsident Trump habe ein Angebot der EU abgelehnt, sämtliche Zölle auf Autoimporte zu streichen und habe damit das Stillhalteabkommen in Frage gestellt, das während der Verhandlungen zwischen den USA und Europa gelte. Zudem habe sich Trump entschlossen gezeigt, die bereits angekündigten Abgaben auf chinesische Importe im Volumen von USD 200 Mrd. in dieser Woche in Kraft zu setzen. Schließlich seien die Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada ohne Durchbruch vertagt worden. Eine Einigung würde zusammen mit den zwischen den USA und Mexiko erzielten Vereinbarungen eine Nachfolgelösung für das Freihandelsabkommen NAFTA bedeuten. Am Mittwoch würden die Gespräche fortgesetzt.



Gemischte Signale hätten die Wirtschaftsdaten aus Deutschland geliefert. Während die Zahlen des jüngsten ifo-Konjunkturtests überraschend positiv ausgefallen seien, habe sich das Konsumklima auf hohem Niveau etwas eingetrübt, und die Einzelhandelsumsätze hätten sich im Juli gegenüber dem Vormonat abgeschwächt. Vom US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag erhoffe man sich Hinweise darauf, ob die US-Notenbank im September - wie vielfach erwartet - die Leitzinsen ein weiteres Mal anhebe und damit die Kritik von Präsident Trump an einen angeblich zu straffen geldpolitischen Kurs ignoriere. Im Vordergrund dürften an den Börsen aber zunächst weiter die Spannungen im globalen Handel sowie das Risiko einer Eskalation der weltweiten Krisen stehen. So habe die Türkische Lira zuletzt ihren Sinkflug fortgesetzt, und mit Blick auf Italien werde mit Spannung verfolgt, auf welchen Haushaltsplan sich die Regierungsparteien einigen könnten. Die Aussichten für eine deutliche Erholung der Aktienkurse seien in diesem Umfeld nicht besonders günstig. (03.09.2018/ac/a/m)