Die Inflation selbst werde in den kommenden Wochen und Monaten ihr Übriges für die Nachfrage tun: Vor die Wahl gestellt, die eigene Kaufkraft dahinschmelzen zu sehen oder dann doch in eigentlich für aufschiebbar gehaltenen Konsum zu stecken, würden sich Verbraucher zunehmend für Letzteres entscheiden.



Die würden sich auch nicht durch die in Aussicht genommenen homöopathischen Zinsanhebungen der FED und schon gar nicht durch die Beschwichtigungen der Europäischen Zentralbank (EZB) beeinflussen lassen. Denn während Goethes Zauberlehrling zumindest erkannt habe, dass ihm der Geist, den er gerufen habe, infolge des vergessenen Zauberwortes außer Kontrolle geraten sei, sei den Notenbanken das Zauberwort in Form von Zinsanhebungen und Liquiditätsverknappung durchaus präsent. Aber leider erwecke insbesondere der EZB-Rat den Eindruck, das unheilvolle Wirken des Geistes - vulgo: der Inflation - aus anderen Gründen nicht eindämmen zu können.



In dieser Gemengelage werde auch die Nachfrage nach Gold steigen. Denn die Alternative zum Konsum sei die Kapitalanlage - zuvorderst in Sachwertanlagen, wozu neben Immobilien und Unternehmensbeteiligungen vor allem Edelmetalle zählen würden.



Für Gold sprächen dabei die Sentimentindikatoren und die Vermögensbewegungen. Während die Stimmung eher neutral sei - wie auch die Medien noch nicht zum Einstieg trommeln würden -, hätten sich die Abflüsse in den großen ETCs stabilisiert.



Zusätzlich befördert werden könnte der Goldpreis im weiteren Jahresverlauf auf der Angebotsseite infolge der oben angesprochenen Preisentwicklung für fossile Brennstoffe. Denn Energie sei eine der wesentlichen Kostenpositionen eines jeden Minenbetreibers und werde deshalb tendenziell die Erschließung neuer bzw. die Ausbeutung bestehender Vorkommen abbremsen.



Vervollständigt werde dieses an sich schon perfekte Umfeld für Gold - leider - durch die geopolitische Großwetterlage. Der Aufmarsch offensiv einsetzbarer russischer Truppenkontingente entlang der ukrainischen Grenzen lasse einen militärischen Konflikt im Osten Europas täglich wahrscheinlicher werden. An der Börse jedoch sei der tatsächliche Ernstfall noch nicht eingepreist. Und insoweit sei das Läuten für einen Einstieg in das klassische Krisenmetall nach Erachten von Nico Baumbach von SIGNAL IDUNA Asset Management nicht mehr zu überhören. (02.02.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wem es im vergangenen Jahr noch an Weckrufen für ein Investment in Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) gemangelt hat, der sollte in den ersten Wochen des neuen Jahres fündig geworden sein - und das nicht mehr nur bei klassischen Indikatoren wie Inflation bzw. Realverzinsung, sondern leider auch auf der politischen Weltbühne, so Nico Baumbach von SIGNAL IDUNA Asset Management.Bereits seit April 2021 seien die Realverzinsungen beispielsweise in den USA, Deutschland und Japan - gemessen an der Differenz aus der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe und dem Verbraucherpreisindex - aus ihren jeweiligen, bis dahin vergleichsweise stabilen Schwankungsbreiten ausgebrochen und hätten sich mit kurzen Unterbrechungen immer weiter in den negativen Bereich vorgearbeitet.Auch der in den vergangenen Wochen zu registrierende Anstieg der Anleiherenditen vermochte daran nichts zu ändern, da die Inflationsraten noch stärker zulegten, so Nico Baumbach von SIGNAL IDUNA Asset Management. Insofern sei der Goldpreis von den steigenden Zinsen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern sei seinerseits angestiegen. Daran würden auch die seitens der US-Notenbank (FED) für den weiteren Jahresverlauf avisierten Zinserhöhungen nichts ändern. Lediglich ein über den Markterwartungen liegender Anstieg des US-Dollar-Kurses könnte sich dämpfend auswirken. Per Saldo sollte keine Währungssicherung des eigenen Edelmetall-Investments notwendig sein.