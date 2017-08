Deutschland bewirbt sich mit zwei Städten. "An Frankfurt führt kein Weg vorbei!", twitterte das Bundesfinanzministerium in Berlin. In der Banken-Metropole Frankfurt am Main sitzt auch schon die Europäische Zentralbank. Das Ministerium zeigte sich optimistisch, dass Deutschland den Zuschlag für den künftigen Standort der EMA bekommt. Die Bankenaufsicht hat knapp 200 Mitarbeiter.



Deutschland bewirbt sich auch um die EBA mit knapp 900 Beschäftigten. "Closer to Europe" ist das Motto, mit dem sich Bonn um den Standort beworben hat.



Schnelle Entscheidung der EU



Die Europäische Kommission wird ihre Bewertung der Kandidaten am 30. September vorstellen. Danach sind die Regierungen der 27 verbleibenden EU-Mitgliedstaaten am Zug.



Die Minister im Rat für Allgemeine Angelegenheiten werden alle Angebote der Mitgliedstaaten objektiv prüfen. Das geschieht auf der Grundlage der Kriterien, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk vorgeschlagen hatten. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU-27 hatten diese Kriterien auf der Tagung des Europäischen Rates vom 22. Juni 2017 (Artikel 50) gebilligt.



Die endgültige Entscheidung soll im November 2017 fallen.



