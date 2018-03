Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) hätten sich um 1,2% verteuert. Der Industriekonzern wolle eine Teilefabrik in Texas und möglicherweise auch eine Maschinenfabrik nahe Chicago schließen. Der Konzern strebe eine Reduzierung der Fertigungsfläche an.



Der Einzelhandelskonzern Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) erwäge laut Medienberichten rund USD 7 Mrd. in den führenden indischen Online-Händler Flipkart Online Services zu investieren. Die Aktie habe den Handelstag mit einem Plus von 2,3% beendet.



Die sich dem Ende zuneigende Berichtssaison warte heute nach Börseschluss noch einmal mit einem Schwergewicht, dem US-amerikanischen Soft- und Hardwarehersteller Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) auf. (19.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang war es in Bezug auf Kurs treibende Nachrichten ruhig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein überzeugender Quartalsausweis am Donnerstag nach Börsenschluss habe der Aktie von Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) zu einem Plus von 3,1% verholfen. Ebenfalls positiv habe die Aktie von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) auf jüngste Geschäftszahlen reagiert. So sei der Kurs um rund 12% geklettert.