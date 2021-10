Unternehmensnachrichten:



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) habe Call-Optionen für eine 13,3%-ige Beteiligung an der deutschen Immobiliengesellschaft Adler Group (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) gekauft, die von Leerverkäufern ins Visier genommen worden sei und seit Anfang September um über 50% gefallen sei. Der Ausübungspreis dieser Optionen liege bei 14,00 Euro pro Aktie und die Optionen würden in eineinhalb Jahren auslaufen. Der Ausübungspreis liege über dem aktuellen Marktpreis, was die Überzeugung von Vonovia widerspiegele, dass der Druck auf die Adler Group-Aktie nur von kurzer Dauer sein werde.



Die Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) habe gestern bestätigt, dass sie mit zwei Investmentgesellschaften - TowerBrook und Centerbridge - Gespräche über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Bank führe. Es sei ein indikatives Angebot in Höhe von 29 Euro pro Aktie abgegeben worden. Da der vorgeschlagene Übernahmepreis mehr als 20% über dem Marktpreis vor der Ankündigung gelegen habe, hätten sich die Aktien der Aareal Bank gestern am späten Nachmittag erholt. Die Aktie habe den gestrigen Handelstag 23,7% höher beendet. Heute würden die Aktien etwas niedriger notieren.



Einschätzungen von Analysten:



- United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) werde von der LBBW auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 38 Euro gesetzt worden.

- UBS stufe Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 100 Euro gesetzt worden. (08.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich, wobei die meisten westeuropäischen Benchmarks leicht nachgeben, so die Experten von XTB.Der niederländische AEX 25 (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) sei der größte Verlierer mit einem Minus von rund 0,5%, während der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) mit einem Tagesplus von fast 2% die anderen europäischen Blue-Chip-Indices deutlich übertreffe. Das wichtigste Ereignis des Tages sei natürlich die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für September um 14:30 Uhr. Es sei zu beachten, dass ein starkes Ergebnis die Erwartungen für die Tapering-Ankündigung im November untermauern würden und somit negative Auswirkungen auf die Aktien haben könnte.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern über die Preiszone geklettert, die durch das 38,2%-Retracement der jüngsten Korrektur markiert worden sei (15.150 Punkte). Die Aufwärtsbewegung sei jedoch rund 100 Punkte höher, in der Nähe des Bereichs von 15.250 Punkten, gestoppt geworden, und der Index habe einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Dabei sei zu beachten, dass der Bereich um 15.250 Punkte nicht nur durch frühere lokale Hochs und Tiefs, sondern auch durch die 200-Stunden-Linie markiert sei. Der vorangegangene Test dieses gleitenden Durchschnitts habe ein lokales Hoch markiert und der Index sei später erneut gefallen. Es werde erwartet, dass die Bewegungen in der Nähe der NFP-Veröffentlichung (14:30 Uhr) volatiler würden.