Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Ticker: UBER).Die jüngsten Presseberichte hinsichtlich eines Markteintritts des osteuropäischen Fahrdienstvermittlers Bolt in London und der Pläne des indischen Unternehmens Ola, ebenfalls London betreffend, seien kaum eine Gefahr für Uber Technologies Inc., sondern eher nur schlagzeilenträchtig.Der Londoner Markt sei zwar für Uber ein sehr profitables Pflaster. Es sei aber fraglich, wie lange die Konkurrenten bereit und in der Lage sein könnten einen Kampf um Marktanteile zu finanzieren. Falls es aber doch zu einem Kampf komme, seien Risiken für Uber nicht von der Hand zu weisen.Anleger sollten sich die Nutzerdaten der App anschauen, um abschätzen zu können, inwieweit Nutzer die neuen Marktteilnehmer akzeptieren würden und wenn ja wie schnell.