Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (17.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Mehr als 70.000 Uber -Fahrer in Großbritannien könnten künftig mit Mindestlohn, bezahltem Urlaub und anderen Arbeitgeberleistungen rechnen. Nach jahrelangem Rechtsstreit und einer Schlappe vor dem Obersten Gericht habe die US-Firma angekündigt, britische Fahrer nicht mehr als eigenständige Unternehmer, sondern als Mitarbeiter zu behandeln.Die Frage, welchen Status Fahrer arbeitsrechtlich hätten und welche Leistungen sie erhalten würden, sei entscheidend für das Geschäftsmodell des US-Konzerns. Uber und Konkurrenten wie Lyft würden Fahrer traditionell als ungebundene Vertragspartner einstufen, was Geld für Arbeitgeber-Verpflichtungen wie Mindestlohn, bezahlte Überstunden oder Krankheitstage spare. Uber verweise allerdings auch darauf, dass diese Praxis den Fahrern zeitliche Flexibilität und die Möglichkeit gebe, parallel für Konkurrenten wie Lyft tätig zu sein.Der Londoner Supreme Court habe im Februar geurteilt, dass Uber die Fahrer in Großbritannien nicht als eigenständige Unternehmer betrachten könne. Uber habe zunächst argumentiert, dabei gehe es um wenige Fahrer, die die App 2016 nutzten würden. Diese Position sei jedoch von Anfang an auf Skepsis gestoßen.Auch jetzt habe das Unternehmen klargemacht, dass die neue Einstufung als "Worker" nach britischem Recht keinen Angestelltenstatus bedeute. So hätten die Fahrer zwar Anrecht auf Mindestlohn, bezahlte Urlaubstage und Pensionszuschüsse, aber keine vollen Arbeitnehmerrechte, die z.B. Elternzeiten oder Abfindungszahlungen umfassen würden.Zudem garantiere Uber den Mindestlohn nur für die Zeit zwischen der Annahme eines Auftrags bis zum Ausstieg des Passagiers. Das könnte für weiteren Streit sorgen. Einer der Wortführer der schließlich erfolgreichen Klage gegen Uber, James Farrar, habe prompt die Lösung kritisiert. Das bedeute, dass es für 40 bis 50% der Arbeitszeit immer noch kein Geld geben werde, habe er der Nachrichtenagentur PA gesagt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Uber.