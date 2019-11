Börsenplätze Uber-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

24,80 Euro +1,68% (12.11.2019, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

24,795 Euro +0,83% (12.11.2019, 14:40)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

27,14 USD (11.11.2019)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (12.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Uber-Aktie sei die vergangene Woche ein einziges Trauerspiel gewesen. Nachdem die sogenannte Lock-Up-Periode geendet habe, sei der Aktienkurs rapide gefallen. Grund hierfür dürften vor allem die schlechten Quartalszahlen gewesen sein, die einen Tag vorher veröffentlicht worden seien, aber auch die Tatsache, dass Mitbegründer Travis Kalanick laut einem "Bloomberg"-Bericht Anteile im Wert von über 500 Millionen Dollar abgestoßen habe.Stolze 70 Milliarden Dollar habe der Fahrdienstvermittler noch im Mai auf die Waage gebracht. Aktuell seien es nur noch rund 46 Milliarden. Somit habe die Uber-Aktie seit Börsengang bereits mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt.Wenn einer der beiden Mitbegründer des Unternehmens dann auch noch rund 20 Prozent seiner Anteile abstoße, dann liege zumindest nahe, dass das Vertrauen in Ubers Geschäftsmodell, beziehungsweise die Erwartungen an zukünftig hohes Wachstum, nicht gerade hoch seien.Die Zweifel, ob der einstige Startup-Star aus dem Silicon Valley jemals Gewinne machen werde, scheinen sich nun zunehmend zu verhärten. Zwar habe der Fahrdienstvermittler seine Umsätze im vergangenen Quartal um rund 30 Prozent steigern können, allerdings hätten auch die Kosten um fast ein Drittel auf 4,9 Milliarden Dollar explodiert, was in einem Netto-Verlust von 1,16 Milliarden Dollar resultiert habe.Die rasant ansteigenden Kosten würden zeigen, dass der Wettbewerbsdruck enorm sei. Daher seien Zweifel am Geschäftsmodell durchaus berechtigt. Uber bleibe es den Anlegern weiterhin schuldig zu beweisen, dass man in der Lage sei, profitabel zu werden. Aktuell scheint der Markt seine berechtigten Zweifel daran zu haben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link