Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein Technologieunternehmen, das Menschen über eine Smartphone-App mit On-Demand-Angeboten verbindet. Derzeit schafft die App für ihre Nutzer Zugang zu alternativen Beförderungsmöglichkeiten, zu Essenslieferdiensten sowie zu Fracht- und Kurierdiensten. Uber ist gegenwärtig in mehr als 600 Städten in 64 Ländern weltweit aktiv. (10.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Voriges Jahr sei Uber noch eine Bewertung von 120 Milliarden Dollar zugetraut worden. Jetzt stehe fest: Uber komme heute zu 45 Dollar an die Börse - das entspreche nur noch einer Bewertung von 82 Milliarden Dollar. Deutlich günstiger als erwartet.Angesichts der schlechten Stimmung am Markt insbesondere gegenüber dem Konkurrenten Lyft habe sich bereits abgezeichnet, dass die Nachfrage nach den Papieren eher verhalten sein dürfte. Uber bringe es dennoch auf eine beachtliche Gesamtbewertung von etwa 82 Milliarden Dollar und stemme damit den größten Börsengang seit Alibaba 2014.Das Unternehmen habe den Ausgabepreis am Donnerstagabend auf 45 Dollar je Aktie festgesetzt und bewege sich damit am unteren Ende der anvisierten Preisspanne von 44 bis 50 Dollar.Uber locke Anleger mit starkem Wachstum. 2018 seien die Erlöse im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar gestiegen. Im Fahrdienst-Kerngeschäft sei das Wachstum in den letzten Quartalen allerdings ins Stocken geraten.Gleichzeitig sei die vor zehn Jahren gegründete Firma durch ihre aggressive Expansion, bei der sie sich mitunter nicht besonders um Regeln und Gesetze geschert habe, in Konflikte mit Behörden weltweit geraten.Zumindest was den ramponierten Ruf angehe, habe es - trotz der jüngsten Streiks - schon Fortschritte gegeben. Seitdem der umstrittene Mitgründer Travis Kalanick nach einer Skandalserie den Chefposten habe räumen müssen, bringe Dara Khosrowshahi Stabilität in die Firma. Auch den Fahrern sei Uber mit einer Trinkgeld-Option ein Stück weit entgegengekommen. (Analyse vom 10.05.2019)