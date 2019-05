Uber schickt sich an die Taxibranche auf den Kopf zu stellen. Bislang verdient Uber an den Vermittlungsgebühren, die ein Fahrer für einen neuen Auftrag über die Online-Plattform zu entrichten hat.



Die Analysten von Wedbush Securities zeigen sich mit einem "outperform"-Rating positiv gestimmt und veranschlagen ein Kursziel von 65,00 USD. Die Fahrdienstvermittlungsbranche sei im weltweiten Verbrauchermarkt in den letzten fünf Jahren zu einem der wachstumsstärksten Sektoren geworden. Uber habe sich als klare Nummer 1 etabliert, sagt Analyst Ygal Arounian. Amazon habe den Einzelhandel und e-Commerce transformiert und Facebook den Social Media-Sektor geprägt. Übertragen auf dien Transportindustrie dürfte Uber einen ähnlichen Weg gehen.



Tom Forte, Analyst bei D.A. Davidson & Co., übt sich dagegen etwas in Zurückhaltung. Uber wird zwar eine marktführende Rolle und Synergiepotenzial wegen der verschiedenen Geschäftssegmente zugestanden. Als Negativaspekte angeführt werden dagegen die Abschwächung beim Umsatzwachstum und die Unsicherheit wann die Profitabilität erreicht wird. Daher lautet das Anlagevotum nur "neutral" und das Kursziel liegt bei 53,00 USD. (02.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktie: Was sagen die Analysten zum Börsengang? - AktiennewsAnlässlich des mit Spannung erwarteten milliardenschweren Börsengangs des Fahrdienstvermittlers Uber am Freitag veröffentlichen die ersten Analysten ihre Emissionsstudien. Die Aktien von Uber werden zukünftig unter dem Kürzel "UBER" an der New Stock Exchange gehandelt.