Tradegate-Aktienkurs U.S. Gold-Aktie:

1,36 Euro -2,86% (11.07.2018, 14:00)



NASDAQ-Aktienkurs U.S. Gold-Aktie:

USD 1,47 -9,54% (11.07.2018, 16:48)



ISIN U.S. Gold-Aktie:

US90291C1027



WKN U.S. Gold-Aktie:

A2DTZJ



Ticker-Symbol U.S. Gold-Aktie Deutschland:

DTUQ



NASDAQ-Ticker-Symbol U.S. Gold-Aktie:

USAU



Kurzprofil U.S. Gold Corp.:



U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027, WKN: A2DTZJ, Ticker-Symbol: DTUQ, NASDAQ-Symbol: USAU) (früher: Dataram Corporation) ist ein auf die USA fokussiertes Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Die Projekte von U.S. Gold befinden sich in Nevada und Wyoming. (11.07.2018/ac/a/n)





New York (www.aktiencheck.de) - U.S Gold-Aktienanalyse von Analyst Heiko Ihle von H.C. Wainwright & Co.:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Heiko Ihle, Analyst bei H.C. Wainwright & Co., im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Goldproduzenten U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027, WKN: A2DTZJ, Ticker-Symbol: DTUQ, NASDAQ-Symbol: USAU) zum Kauf.U.S. Gold Corp. sei ein Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit dem Fokus auf große, fortgeschrittene Projekte in Wyoming und Nevada.Nach Ansicht der Analysten von H.C. Wainwright & Co biete U.S. Gold Investoren eine Kombination aus Explorations- und kurzfristigem Produktionspotenzial in den USA.In ihrer U.S. Gold-Aktienanalyse beginnen die Analysten von H.C. Wainwright & Co. die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 3,00 USD.Börsenplätze U.S. Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs U.S. Gold-Aktie:1,23 Euro -9,56% (11.07.2018, 16:39)