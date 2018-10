Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen Aufschwung, der in diesem Jahr durch Steuersenkungen zusätzlich an Dynamik gewonnen hat, so die Analysten von Postbank Research.



Dies dürfte sich in den Daten zum US-BIP-Wachstum (Fr., 26.10., 14:30 Uhr) für das 3. Quartal niederschlagen. Die Analysten würden mit einem annualisierten Zuwachs um 3,5% gegenüber dem Vorquartal rechnen, wobei die wesentlichen Impulse erneut vom privaten Verbrauch sowie von den Unternehmensinvestitionen ausgegangen sein sollten. Ein Quartalsergebnis in dieser Größenordnung würde auch ihre Erwartung untermauern, dass sich das BIP-Wachstum 2018 insgesamt von 2,2% auf 2,9% beschleunigen dürfte. (19.10.2018/ac/a/m)



