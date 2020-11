Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr 2020 einen Rückgang um 10% (1. Quartal: -1,3% p.q.; 2. Quartal: -9,0% p.q.) verzeichnete, zeigte sich im dritten Quartal eine beachtliche Erholung von 7,4% p.q., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aufschlüsselung nach Industrien stehe für das 3. Quartal noch nicht zur Verfügung, es sei jedoch zu vermuten, dass auch hier substanzielle Verschiebungen stattgefunden hätten. Laut Bruttowertschöpfung nach Industrien im 2. Quartal seien Dienstleistungssektoren mit persönlichem Kontakt besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Obwohl dieser Sektor nur rund ein Viertel der Wertschöpfung generiere, habe er die Hälfte des Wirtschaftseinbruchs verursacht und im 2. Quartal im Durchschnitt 30% unter dem Vorkrisenniveau gelegen, während sich güterproduzierende Industrien 10% unter dem Vorkrisenniveau befunden hätten. Auch wenn schrittweise Öffnungen der Wirtschaft während der Sommermonate zu einer deutlichen Erholung der Wirtschaftsaktivität geführt hätten, würden manche Sektoren auch weiterhin von den angebotsbeschränkenden Effekten der Pandemiebekämpfung betroffen sein.Aufgrund dessen denken wir unverändert, dass eine vollständige Konjunkturerholung erst möglich sein wird, sobald ein effektiver Schutz vor Ansteckungen (Impfung) zur Verfügung steht, so die Analysten der RBI. Des Weiteren zeige das Beispiel weitreichender Lockdowns in Europa, dass erneute Einschränkungen mit den entsprechenden negativen wirtschaftlichen Begleiterscheinungen jederzeit möglich seien. Bis eine weitere Erholung auf breiter sektoraler Basis im Laufe des nächsten Jahres eintrete, würden die Analysten der RBI mit einer gedämpften Konjunkturdynamik rechnen, die von kurzfristigen Abwärtsrisiken begleitet sei. Demnach würden sie erwarten, dass das 4. Quartal 2020 sowie das 1. Quartal 2021 eine deutlich geringere Expansionsdynamik ausweisen würden. Die Uneinigkeit im Kongress, zusätzlichen fiskalischen Stimulus zu beschließen, trage zu dieser Einschätzung bei und gefährde die stark vom Konsum getriebene Erholung. (17.11.2020/ac/a/m)