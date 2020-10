Ob pro oder contra - die Analyse des US-Energiemarktes zeige, dass dieser immer mehr von wirtschaftlichen Faktoren und nicht von der Politik bestimmt werde. Trotz des politischen Gegenwinds aus dem Weißen Haus steige die Nachfrage nach erneuerbaren Energien in den USA. Das habe sicherlich auch damit zu tun, dass die Kosten für erneuerbare Energien gegenüber fossilen Brennstoffen, insbesondere Kohle, konkurrenzfähiger würden. Obwohl die Trump-Regierung die Nutzung von Kohle fördere, hätten die erneuerbaren Energien den US-Strombedarf beispielsweise im April 2019 bereits zu 23 Prozent gedeckt; Kohle dagegen habe bei 20 Prozent gelegen.



Nach dem "Renewable Energy Country Attractiveness Index" der Unternehmensberatung EY stünden die USA sogar auf Platz 1 der Liste für Länder, die in puncto erneuerbarer Energien besonders attraktiv seien. Eine neue Regierung könnte die niedrigen Zinsen nutzen und in eine grünere Zukunft investieren, um das Wachstum in diesem Sektor voranzutreiben, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft anzukurbeln.



Und auch im Finanzsektor tue sich etwas: Obwohl es einige Zeit gedauert habe, würden die USA nun endlich bei der Integration von ökologischen und sozialen Faktoren wie von Standards zur guten Unternehmensführung in Investitionsentscheidungen nachziehen. In diesem Jahr hätten ESG- und nachhaltige Fonds Rekordzuflüsse verzeichnet - selbst als Aktienfonds auf dem Höhepunkt der Covid-19-Krise Rekordabflüsse hätten hinnehmen müssen.



Wenn Joe Biden die Wahlen für sich entscheiden werde, dann wäre das sicherlich ein positives Signal dafür, dass ökologische, soziale Faktoren und Standards einer guten Unternehmensführung zukünftig eine größere Rolle für Unternehmen und auch Investoren spielen würden. Aber auch Trumps negative Haltung könnte sich zugunsten nachhaltiger Investitionspraktiken ändern, wenn ESG in den USA populärer und profitabler werde.



Unabhängig davon, wer die US-Wahlen gewinnen werde, seien die Experten überzeugt, dass die Investitionen in erneuerbare Energien steigen würden. Kohle hingegen habe eine düstere Zukunft, da die Nachfrage nicht nur in den Industrie-, sondern selbst in den Entwicklungsländern im nächsten Jahrzehnt abnehmen werde. Die Experten würden beobachten, dass traditionelle Ölgesellschaften in erneuerbare Energien investieren würden, um zukunftsfähig zu bleiben.







Die Ankündigung, dass sich die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen der Vereinten Nationen zurückziehen, löste international Kritik aus, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Der früheste Austrittstermin sei der 4. November dieses Jahres - nur einen Tag nach den US-Präsidentschaftswahlen. Andrew Parry, Head of Sustainable Investment bei Newton Investment Management - einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management, sage, dass die USA trotzdem ein attraktiver Standort für Investitionen in erneuerbare Energien seien. Er erkläre, welche Auswirkungen die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen auf diesen wachsenden Markt hätten.Es sei klar, dass US-Präsident Trump dem Pariser Abkommen und erneuerbaren Energien ablehnend gegenüberstehe und ebenso, dass er die Nutzung fossiler Brennstoffe, insbesondere von Kohle, unterstütze. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hingegen befürworte das Pariser Klimaschutzabkommen und habe das Wahlversprechen "Kein Geld für fossile Brennstoffe" übernommen, das bereits seine Vorgänger abgegeben hätten.