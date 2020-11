Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am Wahltag schien an den Kapitalmärkten bereits ein klarer Sieg Joe Bidens - inklusive einer demokratischen Mehrheit im Senat - eingepreist zu werden, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Aktienindices seien in der Erwartung neuer und großer US-Konjunkturpakete sowie erheblicher Investitionen in Forschung und Entwicklung gestiegen - vor allem mit Fokus auf die von Biden geplante "grüne" Energiewende, das Gesundheitssystem und die Infrastruktur. Die Renditen von US-Staatsanleihen seien deutlich gestiegen, denn umfangreiche Ausgaben würden noch einmal stark steigende Staatsschulden bedeuten und hätten mittelfristig auch den Kurs des US-Dollar belastet. Am Morgen nach der Wahl sei die Situation eine andere. Zwar stehe der endgültige Wahlsieger noch nicht fest, aber ein deutlicher demokratischer Sieg könne ausgeschlossen werden. Damit steige zunächst die Wahrscheinlichkeit für das aus Kapitalmarktsicht schwierigste Szenario einer möglicherweise noch langen Auszählungsphase mit ggf. sogar juristischen Auseinandersetzungen zur Ermittlung des Wahlsiegers. Je länger diese andauere, umso größer werde die Verunsicherung über den politischen Kurs in den USA auf den Börsen lasten.



Sollte Trump im Amt bleiben, würde er sich mangels einer Mehrheit im Repräsentantenhaus vermutlich vor allem auf außen- und handelspolitische Aspekte fokussieren - mit bekanntem Tenor. Die dann anhaltende Gefahr einer handelspolitischen Auseinandersetzung mit Europa dürfte in diesem Fall die Perspektiven europäischer Industrieunternehmen eintrüben. In den USA wären stünden steigende Staatsausgaben trotzdem auf der Agenda, die tendenziell den US-Dollar belasten würden. Seinen grundsätzlich wirtschaftsfreundlichen Kurs würde Trump im Rahmen seiner Möglichkeiten sicherlich fortsetzen, inklusive weiterer Regulierungen, ggf. Steuersenkungen und einem Fokus auf fossile Energien. (04.11.2020/ac/a/m)



