Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die markanteste Veröffentlichung in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr war das vom Conference Board erhobene US-Konsumentenvertrauen, das für Dezember nicht nur einen markanten Anstieg (von revidiert 109,4 auf 113,7 Punkte), sondern auch den höchsten Stand seit Herbst 2001 auswies, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Anstieg habe dabei auf dem erneut kräftigen Anstieg der Erwartungskomponente beruht, die mit 105,5 Punkten (Oktober: 86,0, November: 94,4) den besten Wert seit Ende 2003 erreicht habe. Bei der Einschätzung der aktuellen Lage habe nach dem Neuneinhalbjahreshoch vom November zwar ein Rückgang hingenommen werden müssen (von 132,0 auf 126,1 Punkte), aber auch hier würden sich die Verbraucher grundsätzlich freundlich gestimmt zeigen, was dem Eindruck der Veröffentlichungen der Universität Michigan entspreche. Hier sei der Umfragewert im Dezember von 93,8 auf 98,2 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2004 gestiegen. Die hohe Ausgabenneigung der US-Konsumenten - im November hätten die Einzelhandelsumsätze um 3,8% über dem Vorjahr gelegen - würden weiter auf eine robuste Konsumentwicklung schließen lassen, die dazu beitragen sollte, dass die US-Wirtschaft im kommenden Jahr um gut 2% wachsen dürfte (Prognose: 2,3%, 2016e: 1,6%).



Der Euro habe zum US-Dollar zwischen den Tagen im dünnen Handel eine Berg- und Talfahrt durchlebt. Per Saldo probe der Euro in der Zone knapp unterhalb von 1,04 USD derzeit zumindest kurzfristig eine Stabilisierung. Interessant in diesem Zusammenhang sei, dass der US-Dollar nicht von den angeführten guten Daten zum Verbrauchervertrauen habe profitieren können. Insgesamt sei der Devisenhandel zwischen den Tagen in relativ ruhigen Bahnen verlaufen. Auffällig sei, dass die Hausse des Euro im Vergleich zum Japanischen Yen im Bereich von 124 JPY auszulaufen scheine. (02.01.2017/ac/a/m)







