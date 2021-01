London (www.aktiencheck.de) - Im Dezember sank der Umsatz im US-Einzelhandel um 0,7 Prozent, so Michael J. Bazdarich, Produktspezialist bei Western Asset Management.Die grundlegende Situation im Einzelhandel sei nach Ansicht des Marktbeobachters kein Grund zur Sorge: "Nachdem Konsumenten bis in den Herbst hinein Nachholbedarf hatten und einen Konsumstau abgebaut haben, bewegen sich die Umsätze im Einzelhandel aktuell wieder auf ein normales Maß zurück. Lediglich die Gastronomie ist im Dezember von den erneut schwierigen Bedingungen aufgrund der Maßnahmen gegen das Virus getroffen worden", sage Bazdarich.Dass die Zahlen des US-Einzelhandels nicht weiter problematisch seien, veranschauliche Bazdarich auch anhand der Zahlen des Vor-Pandemiejahres 2019: Trotz der Rückgänge im Dezember würden die Einzelhandelsumsätze in den USA auf einem höheren Niveau als im Vorjahresmonat verbleiben. Exkludiere man Branchen wie die Gastronomie oder Sektoren, die stark von Geschäftskunden frequentiert würden, würden die Unterschiede sogar noch deutlicher ausfallen. "Der Rückgang der Einzelhandelsumsätze im vierten Quartal 2020 ist kein Grund zur Besorgnis, sondern eher eine Gegenbewegung, die nach der Überkompensation der Vormonate zu erwarten war. Ein Einbruch, der durch die Pandemie verursacht wurde, lässt sich anhand der Zahlen nicht ablesen", sage Bazdarich. (20.01.2021/ac/a/m)