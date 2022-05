Bonn (www.aktiencheck.de) - Wachstumswerte haben in den letzten Handelstagen einen starken Rückgang verzeichnet: Der MSCI AC World Growth Index ist seit dem Jahreswechsel um 26%, der NASDAQ 100 um 25% und der FANG+ Index um 33% gefallen, so die Analysten von Postbank Research.Mit der Pandemie und dem dringenden Bedarf für Digitalisierung habe sich der Zyklus für Big Tech vom Rest des Marktes abgekoppelt, was aufgrund der in die Jahre 2020 und 2021 vorgezogenen Nachfrage zu einem überdurchschnittlichen Wachstum geführt habe. Die Marktteilnehmer hätten diese überdurchschnittlichen Gewinnwachstumsraten eingepreist und seien nun mit den Folgen konfrontiert. Die Sorgen in Bezug auf eine Rezession, Inflationsdruck, eine aggressive FED-Politik und die Null-Covid-Politik in China müssten schwinden, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen.Positive Datenüberraschungen könnten den Kreislauf durchbrechen und Technologiewerten wieder Auftrieb verleihen. (16.05.2022/ac/a/m)