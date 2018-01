Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch am Ölmarkt - so mussten die Marktteilnehmer nun feststellen - wachsen die Bäume nicht in den Himmel, so die Analysten der Commerzbank.



Zumindest habe die psychologisch wichtige Marke von 70 USD je Barrel bei Brentöl gestern nicht gehalten: Der Brentölpreis sei auf ca. 69 USD je Barrel zurückgefallen. In der Tat rechtfertige das fundamentale Umfeld nicht das hohe Preisniveau. Schließlich sei laut der US-Energiebehörde EIA bereits im nächsten Monat mit einem Anstieg der US-Ölproduktion auf 10 Mio. Barrel pro Tag zu rechnen. Gut 11 Mio. Barrel pro Tag würden Ende nächsten Jahres erwartet. Der neuesten Schätzungen im Drilling Productivity Report würden zudem einen rasanten Anstieg der Schieferölproduktion im Februar um 111.000 Barrel auf rekordhohe 6,55 Mio. Barrel pro Tag zeigen.



Das würde die These der Analysten bestätigen, dass die seit letztem Herbst gestiegenen Ölpreise nun mit Verzögerung Wirkung zeigen und sich der Effekt in den ersten zwei Quartalen dieses Jahres komplett entfalten werde. Hochgerechnet aufs Jahr würde der Anstieg im Februar einen Produktionszuwachs von über 1,3 Mio. Barrel pro Tag implizieren, was deutlich mehr wäre als die 0,7 Mio. Barrel pro Tag die das EIA derzeit für den Jahresverlauf unterstellt. Damit wiederum könnte eine fallende Produktion Venezuealas abgefangen werden. Die OPEC habe somit keinen Spielraum, die Produktion zu erhöhen. Nach Erachten der Analysten sei es für die OPEC daher zu früh, einen vorzeitigen (graduellen) Ausstieg aus dem Kürzungsprogramm zu beschließen, auch wenn es Gerüchten zufolge schon eine Diskussion darüber gebe. (17.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.