Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rohölvorräte in den USA stiegen in der Woche zum 12. März um 2,396 Mio. Barrel, nach einem Anstieg von 13,798 Mio. Barrel in der Vorwoche und im Vergleich zu den Analystenschätzungen von 2,964 Mio. Barrel, laut dem EIA Petroleum Status Report, so die Experten von XTB.Die Benzinvorräte seien um 0,472 Mio. Barrel gestiegen, nach einem Rückgang von 11,869 Mio. Barrel in der Vorperiode und über den Erwartungen der Analysten von 2,996 Mio. Barrel Rückgang.Die US-Destillatvorräte seien auf 0,255 Mio. Barrel gestiegen, verglichen mit den Marktprognosen eines Rückgangs um 3,5 Mio. Barrel. (17.03.2021/ac/a/m)