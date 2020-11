Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Welche Seite gewinnt, wird letztlich nicht die Richtung des Aktienmarktes bestimmen, sondern eher die Sektoren und - auf internationaler Ebene - die Länderauswahl, erklärt Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bei ROBECO mit Blick auf die laufende Stimmenauszählung der US-Präsidentschaftswahl.



Was wirklich zählen werde, seien die Art der umgesetzten Maßnahmen und die Auswirkungen der Entwicklungen des Covid-19-Ausbruchs auf die Wirtschaft. Ein wichtiger Punkt, auf den es zu achten gelte, sei der Zeitpunkt eines US-Konjunkturpakets, da eine Verzögerung negativ für die US-Wirtschaft, den Konsum und die konjunkturanfälligen Wertpapiere wäre. Angesichts der Polarisierung an den Aktienmärkten zwischen zyklischen Papieren und Wachstumswerten und angesichts der hohen Erwartungen, die bereits in den technikaffinen Titeln verankert seien, die die Aktienmärkte nach oben getrieben hätten, müsse die nächste Phase des Marktaufschwungs von den zyklischeren Titeln ausgehen. Allerdings würden sie bei einem wirtschaftlichen Aufschwung eine bessere Sichtbarkeit benötigen. (04.11.2020/ac/a/m)



