Linz (www.aktiencheck.de) - Die US-Regierung wird die angedrohte Einführung eines 10%igen Zolls für ausgewählte Produkte per 1. September auf Dezember verschieben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das entspanne den sino-amerikanischen Handelskonflikt und werde das US-Weihnachtsgeschäft retten. Laptops, Mobiltelefone, Videospiele und bestimmtes Spielzeug solle nun erst ab 15. Dezember verzollt werden. Die Entscheidung sei nach einem Telefonat mit dem chinesischen Vizepremierminister Liu He bekanntgegeben worden. Das positive Signal lasse nun Hoffnungen für die Zollverhandlungen Anfang September aufkommen. Die US-Börsen hätten positiv reagiert, EUR/USD habe leicht nachgegeben. Der EUR/USD-Wechselkurs werde zwischen 1,1120 und 1,1250 erwartet. Die Unterstützung betrage 1,1110. (14.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.