Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während die harten Konjunkturdaten in den USA zuletzt weniger erfreulich ausfielen, zeichnen die Stimmungsindikatoren noch ein anderes Bild, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Getragen werde diese Entwicklung von einer niedrigen Arbeitslosenquote und Nominallohnzuwächsen, die zuletzt stabil über 3% in der Jahresrate gelegen hätten. Im April dürfte sich an dieser Grundtendenz nur wenig verändert haben. Die Analysten würden den Headline-Index mit 98,2 Punkten nur unwesentlich niedriger als im Vormonat (98,4) erwarten. Dies lasse darauf hoffen, dass sich die gute Konsumstimmung perspektivisch auch wieder in den harten Konjunkturdaten wie den im Februar schwächelnden Einzelhandelsumsätzen widerspiegeln werde.Eine robuste Konsumstimmung sei an den Finanzmärkten weitestgehend eskomptiert. Daher dürften die Daten zum Konsumentenvertrauen nur geringe Kurseffekte nach sich ziehen. (12.04.2019/ac/a/m)