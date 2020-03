Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Coronavirus-Epidemie nun auch in den USA rasch auf den europäischen Stand aufholt (inzwischen rund 1/3 der US-Amerikaner mit Ausgehbeschränkungen konfrontiert, Tendenz stark steigend) nimmt dort auch die Sorge an den Märkten noch zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Kurzfristige Ablenkung für die Märkte könnte das nächste - gewaltige - US-Konjunkturpaket bringen, das zwar am Sonntag im Senat hängen geblieben sei, aber in Kürze beschlossen werden sollte.Schwächer heute auch der Ölpreis mit rund USD 26 - inzwischen gehe man hier von einem vorübergehenden Nachfrageausfall von global rund 10% aus, was angesichts der gleichzeitigen Angebotsschwemme den Preis vorübergehend noch weiter nach unten drücken dürfte. Gold könne dagegen den Großteil seines Freitagsanstiegs behaupten und notiere knapp unter USD 1.500. (23.03.2020/ac/a/m)