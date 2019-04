Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem das BIP-Wachstum für das 4. Quartal 2018 am Freitag von zuvor 2,6% auf 2,2% (ann.) nach unten revidiert wurde und damit die nachlassende Konjunkturdynamik in den USA untermauerte, sind die Augen der Finanzmärkte diese Woche wieder auf das aktuelle Jahr gerichtet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Stimmungsaufhellung sei dabei maßgeblich von verbesserten Aussichten bezüglich der Beschäftigungssituation sowie der Komponente "Prices Paid" getrieben worden. Für die heute anstehende Veröffentlichung der Auftragseingänge langlebiger Güter im Februar würden die Analysten hingegen mit einem Rückgang von 2,0% gg. Vm. eine im Grundton negative Ausprägung erwarten. Insgesamt würden die Konjunkturindikatoren somit auf ein eher schwaches BIP-Wachstum im 1. Quartal 2019 (HSBC: 0,6% ann.) aber eine deutliche Belebung im 2. Quartal (HSBC: 3,2% ann.) hinweisen.Von den Konjunkturindikatoren seien gestern nur geringe Impulse auf die Finanzmärkte ausgegangen. Dies dürfte auch für die heutigen Daten zu den Auftragseingängen gelten. (02.04.2019/ac/a/m)